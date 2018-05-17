В Нижнем Новгороде заметили новый электробус с Горьковского завода

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Автор фотографий решил опубликовать их в своих социальных сетях. В публикации указывается, что они были сделаны ещё в начале мая. Также известно, что такой необычный общественный транспорт проезжал в Автозаводском районе города в общем автомобильном потоке.

В Нижнем Новгороде после того, как некоторые люди заметили новый электробус с Горьковского автомобильного завода, к транспорту начался неподдельный огромный интерес. Многие местные жители выразили надежду, что в городе общественный транспорт и электробусы будут развиваться по примеру Москвы. В последней электробусы выпустят на улицы уже в 2018 году. В дептрансе подсчитали, что уже к 2019 году с такими темпами, если они не снизятся, Москва сможет попасть в тройку европейских городов по количеству электробусов.

Однако, как бы местные жители ни радовались, в ближайшее время горожанам Нижнего Новгорода надеяться на новый электробус не стоит. Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и связи. Пресс-секретарь Сергей Кленов заявил, что у города просто нет денег, чтобы купить электробусы. Одна такая машина стоит около 25 миллионов рублей, а станции для неё – больше 35 миллионов.

По словам Кленова, электробус выехал на дороги Нижнего Новгорода в рамках испытаний.