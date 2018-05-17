В Тамбове с 1 июня подорожает проезд в общественном транспорте

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Соответствующее постановление уже подписано губернатором региона Александром Никитиным и обсуждению не подлежит. Предыдущее подорожание проезда осуществлялось три года назад.

В Тамбове и области с начала лета пассажирам общественного транспорта придется записывать в расходную часть семейного бюджета дополнительные два рубля на одну поездку в муниципальном автобусе или троллейбусе. Маршрутные такси увеличивают стоимость тоже на два рубля. Соответственно, с 1 июня цена проезда будет стоить 17 и 18 рублей.

Плата за один километр проезда на пригородных рейсах повышается на 30 копеек и достигнет двух рублей. Как всегда администрация области и компании-перевозчики объясняют необходимость подорожания проезда ростом цен на топливо, горюче-смазочных материалов, а также инфляционными процессами. Кроме того, перевозчики говорят, что в компаниях наблюдается большая текучка кадров из-за низких зарплат водителей.