Анатолий Локоть показал в Новосибирске проекты двух станций метро

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Произошло такое событие в рамках 7-го Международного сибирского транспортного форума в Экспоцентре вчера, 16 мая. Речь идёт об окончании Дзержинской линии городского метрополитена. Чиновник отметил, что для строительных работ нужны федеральные деньги.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время своего выступления показал проекты двух станций метро – «Гусинобродская» и «Молодёжная», которые станут окончанием Дзержинской линии городского метрополитена. Кроме того, Анатолий Локоть показал и новое метродепо «Волочаевское».

По информации мэра, заканчиваться Дзержинская линия будет довольно длинным участком, который будет проходить над землёй на территории эстакады. Локоть уточняет, такой подход позволит значительно сделать проще как процесс самой постройки, так и процесс эксплуатации.

Мэр Новосибирска отмечает, что в любом случае для постройки станций понадобятся деньги из федерального бюджета, а будут они или нет – другой вопрос. Кроме того, по словам мэра, сначала нужно будет достроить второй тоннель до станции метрополитена «Золотая нива».