В Воронеже полицейский регулировал движение на пару с "умным" светофором

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Его зафиксировали на фото в районе пересечения Московского проспекта и 45-й Стрелковой дивизии. Мужчина захотел помочь японской технике.

Сотрудник правоохранительных органов приступил к регулированию движения во время, когда функционировал светофор. Автомобилисты полагают, что так человек оказался сильнее техники. Когда светофор не смог справиться, за дело в решении вопроса о пробках взялись старым способом. Жители Воронежа просят выделить по полицейскому на каждом проблемном перекрёстке.

Раньше источники сообщали, что городские власти решили не только придерживаться проекта на территории столицы Черноземья, но и расширить зоны, которые должны будут взять под контроль светофоры с автокоррекцией. Кроме этого, есть возможность установки такой техники и в других регионах.