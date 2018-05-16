Крымский мост за 12 часов побил суточный рекорд переправы через пролив

Сегодня, 20:20

В первые сутки с момента открытия автомобильного движения по новой транспортной переправе, пролив между двумя берегами пересекли 14 000 машин.

С открытия движения для автомобилей по Крымскому мосту, которое состоялось сегодня в 5:30, транспортный поток между Таманским полуостровом и Крымом побил абсолютный суточный рекорд паромной переправы через Керченский пролив. По данным на 19:00 16 мая, в сторону Крыма мост пересекли более 7 000 автомобилей, а в сторону Кубани число проехавших транспортных средств превысило 6 700.

Паромная переправа через пролив пользовалась меньшей популярностью - абсолютный максимум, зафиксированный в августе 2017 года, составил около 13 000 транспортных средств.

По прогнозам экспертов, после ввода автодорожной части моста в течение нескольких месяцев интенсивность движения будет составлять до 12000 - 13000 автомобилей в сутки. Такая популярность будет обусловлена интересом граждан к нашумевшему сооружению, а также открытием курортного сезона.

Напомним, что вчера Владимир Путин на КамАЗе торжественно открыл самым протяженный во всей России и Европе 19-километровый Крымский мост, который проходит от Таманского полуострова через остров Тузла, пересекает пролив и оканчивается на крымском берегу. В сентябре откроют движение для грузовых автомобилей, а в 2019 - для поездов.