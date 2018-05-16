Эксперт: После Крымского моста должен появиться Сахалинский

Сегодня, 19:05

Вчера состоялось открытие Крымского моста. Первую машину из двинувшейся по нему колонны 36-ти КАМАЗов возглавил, находясь за рулём грузовика, Владимир Путин. Сегодня утром мост стал доступен для проезда всем желающим.

Огромное для Крыма событие уже через несколько дней станет восприниматься обыденным. Как будто так было всегда. Это не умаляет достижения строителей. В России о возведении этого объекта мечтали больше 100 лет. Сейчас это стало реальностью.

Следующей задачей после Крымского моста, вероятно, станет планирование возведения Сахалинского. Этот регион долгое время оторван от России, будучи разделённым с материком достаточно узким проливом. Всё сообщение с Сахалином до сих пор происходит лишь морским путём. Ввиду особенностей погоды, он не всегда надёжен.

Эксперты уже подсчитали, во сколько может обойтись строительство Сахалинского моста. Они оценивают его стоимость в 540,3 млрд рублей. Это в три раза превышает стоимость сооружения Крымского моста. При этом, строительство займёт не менее пяти лет.

Проект пока является гипотетическим, он не утверждён. Понятно, что вводить в строй «ежегодно» подобные гигантские стройки бюджет России ещё не позволяет.

В то же время, при строительстве Крымского моста был получен уникальный опыт, которого нет ни у одной страны. Значит – может состояться и Сахалинский.