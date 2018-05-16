К концу 2018 года в Крыму откроются 2 полосы автотрассы «Таврида»

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Лишь к 2022 году в Краснодарском крае заработают дальние подходы к Крымскому мосту. На полуострове сложилась более оптимистичная ситуация.

Минтранс РФ откроет в Крыму к концу 2018 года 2 полосы автотрассы «Таврида», которая заработает в полном объеме к 2020 году. Это намного быстрее темпов развития дорожного полотна по другую сторону Крымского моста. Дальние подходы к «стройке века» со стороны Краснодарского края откроются лишь в 2022 году, подытожили в транспортном ведомстве.

16 мая в 05:30 (мск) Крымский мост официально открылся для рядовых автомобилистов. В первые часы работы 19-километровой конструкции по ней промчались около 5 тысяч машин АКР и Краснодара. Максим Соколов, возглавляющий Минтранс РФ, назвал открытие Крымского моста грандиозным моментом, которого ждала вся Россия.

Первые скандалы вокруг готовой «стройки века», вызванные жалобами США и Украины на ограничение судоходства в Керченском проливе, ранее прокомментировала Мария Захарова.