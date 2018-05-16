В Петербурге таксисты не хотят работать в дни матчей ЧМ-2018

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С каждым днём всё ближе ЧМ-2018, который принимает Россия. Многие рассчитывают за счёт отечественных туристов и зарубежных любителей футбола существенно повысить свои доходы. Но, как оказалось, не все.

В Петербурге многие таксисты сообщили, что не намерены выходить на работу в дни Мундиаля. Такие данные показал опрос, проведённый среди этих перевозчиков.

Согласно его данным, 22% таксистов не намерены выезжать на линию в дни матчей ЧМ-2018 вообще. Ещё 29% респондентов проинформировали, что не имеют интереса к аккредитации для обслуживания чемпионата и продолжат работать как обычно. Основная причина – нежелание учить английский.

Однако, в Петербурге есть и другие таксисты. 41% опрошенных сообщили о знании английского языка и о том, что они надеются подзаработать во время чемпионата. Ещё 8% готовы ради этого на посещение специальных языковых курсов.

Пессимисты полагают, что таксисты вряд ли резко увеличат доходы во время чемпионата. Они связывают это с тем, что аккредитованная машина может подолгу простаивать рядом со стадионом, вместо того, чтобы работать в обычном режиме.

На каждом аккредитованном транспортном средстве, в том числе такси, должен быть кондиционер или климат-контроль. Помимо того, пассажир должен иметь возможность расплатиться по безналичному расчёту.