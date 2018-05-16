Крымский мост сняли с высоты птичьего полёта

Сегодня, 11:13

Крымский мост был открыт для общего движения ранним утром 16 мая. Вчера по нему проехала колонна из 36 КАМАЗов. За рулём головной машины был Владимир Путин.

Сегодня мост стал доступен для других автолюбителей. Естественно, его запуск в «массовую» эксплуатацию снимали не только с земли. Такое событие решили запечатлеть и с воздуха.

Для этого использовали дрон с видеокамерой. Теперь каждый сможет полюбоваться тем, каким начало движения видели птицы. Ролик уже доступен в Сети для просмотра.

Как гласят официальные данные, в течение первого часа после начала движения, через пролив переехало больше тысячи легковушек и автобусов. Разрешённая скорость движения – до 90 км/час. Остановки – запрещены.

К слову, Крымский мост очень заинтересовал пернатых. Веками этого объекта просто не было, а тут – на тебе. Видимо, птицы также вскоре начнут его «осваивать». Одного кота Мостика справиться с ними не хватит.