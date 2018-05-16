200 км трассы «Дон» станут платными

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200 километров трассы «Дон» в Краснодарском крае станут платными. Такие изменения произойдут уже до конца текущего года.

Власти Краснодарского края решили побороть проблему пробок и соблюдения скоростного режима при помощи введения платных участков на федеральной трассе М-4 «Дон». Такую информацию распространила пресс-служба Законодательного собрания края. Известно, что уже принято решение о введении в действие двух платных участков до конца текущего года. Длина таких участков составит 200 километров.

Руководство края сообщает, что на платных отрезках трассы «Дон» будет создан максимальный уровень безопасности для водителей. Для удобства передвижения по платным участкам, там будет установлено светодиодное освещение, а для пешеходов создадут надземные переходы.

Сбор средств за проезд по этим участкам даст возможность поставить аварийных комиссаров и снизить уровень аварийности в несколько раз. В свою очередь, в полиции опасаются, что введение платных участков создаст дополнительную нагрузку на муниципальные дороги, так как многие автомобилисты начнут искать объездные пути.

Жители региона не понимают, что мешает на данный момент повысить безопасность на дорогах. Напомним, что ранее жители Краснодарского края выступали против введения платных участков дороги.