В белгородских Юго-Западных микрорайонах появится общественный транспорт

Сегодня, 07:28

Микрорайоны 2.1 и 1.2, которые застраивались на протяжении нескольких лет частными домовладениями, к началу текущего года были заселены почти до плановых значений. Вопрос об общественном транспорте стал актуальным и требует немедленного решения.

В администрации Белгорода сообщили, что до конца года в Юго-Западных микрорайонах будет доведено до существующих стандартов состояние дорожного покрытия и построена в полном объеме инфраструктура, позволяющая осуществлять регулярные рейсы общественного транспорта, соединяющие микрорайоны с центром города. Кроме того, особое внимание будет уделено безопасности для пешеходов. Появятся новые переходы и тротуары вдоль оживленных магистралей.

На развитие движение общественного транспорта в Юго-Западных регионах соответствующим департаментом Белгородской администрации уже выделено 95 миллионов рублей. На строительство всей инфраструктуры будет потрачено 630 миллионов рублей, причем из различных источников финансирования. Для жителей микрорайона такая инициатива мэрии более чем актуальна.