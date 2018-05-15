Глава Росавтодора пробежал 19 км по Крымскому мосту

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Роман Старовойт пробежал по новому мосту, насладившись пейзажами. Для этого он специально прилетел из Москвы.

Роман Старовойт, занимающий пост главы Росавтодора, специально прилетел после парада в Москве для того, чтобы пробежать по новому Крымскому мосту. Дистанцию он преодолел за 1 час 44 минуты. По словам Романа, для него пробежать такую дистанцию сущие пустяки, ведь он участвует в марафонах с 1989 года. Каждое утро у Старовойта начинается с пробежки от «Москва-Сити» до «Лужников» и обратно, что в общей сложности составляет 10-15 км.

8 мая, когда состоялась приемка моста, все участники, задействованные в проекте, также прошли по мосту, и это заняло у них около 4 часов. Официальное открытие моста состоялось 15 мая. В нем принял участие Владимир Путин, проехав по мосту на КАМАЗе и возглавив колонну грузовой техники. Это и стало своеобразной проверкой Крымского моста на прочность.

Роман Старовойт, описывая свои впечатления от открытия, сказал, что это все похоже на сон, ведь на воплощение данного проекта в жизнь было потрачено огромное количество сил и времени. Именно поэтому он считает, что для каждого участника проекта дополнить резюме отметкой о нем – большая честь и гордость.

Напомним, что россияне смогут испытать Крымский мост уже 16-го мая с 5:30 утра.