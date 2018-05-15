В Москве ЦОДД перешла в режим "боевой" готовности

Сегодня, 20:04

Дорожный патруль московского Центра организации дорожного движения начал работать активнее в связи с непогодой. В данный момент 11 экипажей ЦОДД оказывают помощь водителям и экстренным службам на дороге.

Сейчас службы эксплуатации перешли в режим "боевой" готовности, чтобы оперативно чинить светофоры и дорожные знаки, потому что в Москве ожидаются грозы и сильный ветер. ЦОДД просит водителей временно пересесть на общественный транспорт, поскольку количество ДТП при непогоде значительно возрастает. Служба напоминает, что в случае поломки звонить на номер 3210.