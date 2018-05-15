Тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26 получит новые двигатели

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Эта винтокрылая машина является крупнейшей из себе подобных. Равных ей в мире не существует. Уже запланировано, что оснащение её новыми двигателями произойдёт до 2022 года.

Для «транспортника» Ми-26 испытание обновлённой двигательной установки произойдёт уже в 2022 году. Сообщение об этом сделал Андрей Богинский, возглавляющий «Вертолёты России».

Самым перспективным в переоснащении Ми-26 является то, что тяжёлый транспортный вертолёт получит новые двигатели. После 2022 года, со слов Богинского, уже станет возможным производить их сертификационные испытания и полёты.

Ми-26 массово закупает Алжир. Там этот вертолёт используется для того, чтобы транспортировать технику и грузы в труднодоступные районы. Помимо того, он может перевозить большое количество десантников и эффективно справляться с пожарами, туша их с воздуха огромным количеством моды.