«Ночные волки» двинулись на Крымский мост

Сегодня, 18:37

Алексей Залдостанов, которого в среде российских байкеров зовут «Хирургом», сообщил что возглавлять колонну будет лично он. Мотоциклисты намерены переехать через пролив, используя Крымский мост, одними из первых.

«Ночные волки» двинутся на Крымский мост двумя колоннами, навстречу друг другу. При себе у них будет множество российских флагов и другой государственной символики.

Одна колонна стартует из Тамани. Другая выдвинется из Керчи. Сам «Хирург», скорее всего, поедет со стороны Крыма.

Начало своего выдвижения они планируют на 5:20 16 мая. Мост станет доступным для движения через 10 минут после этого.

Планируется, что «Ночные волки» соберут на эту акцию не меньше тысячи байкеров. Сначала они предполагали, при встрече колонн на середине моста ненадолго остановиться. Затем это мероприятие отменили из соображений безопасности.

Байкеры уже начали прибывать в начальные точки маршрутов своих колонн. Ожидается прибытие ещё сотен мотоциклистов, выехавших в направлении – Крымский мост.