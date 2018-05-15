Более 30 тысяч праздничных карт «Тройка» поступило в кассы подземки

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Этот подарок москвичам и гостям столицы России сделали к 83-летию Московского метрополитена. На картах обновлен дизайн, который демонстрирует вагоны типа «А» «81-717» и «Москва».

Более 30 тысяч праздничных красных карт «Тройка» поступили в кассы подземки. Об этом стало известно накануне. Согласно данным официальных представителей метрополитена, этот особый выпуск популярных карт получит признание. Поскольку их выпуск приурочили к 83-летию Московского метрополитена. В оформлении дизайнеры использовали изображения вагонов типа «А» «81-717» и «Москва». По словам первых владельцев карт, художники хорошо сделали свою работу и профессионально подошли к вопросу.

К слову, восточный вестибюль столичной подземки на станции «Улица Скобелевская» закрыли. Об этом рассказали уполномоченные представители метрополитена. В Москве планируют провести капитальный ремонт эскалаторов в восточном вестибюле.