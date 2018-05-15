Из-за ремонта в центре Ростова образовались многокилометровые пробки

Сегодня, 18:05

Местные жители сообщают, что в центре Ростова невозможно проехать, машины стоят там уже по пять часов. Причиной этому стали ремонтные работы на одной из проезжих частей города.

На улице Чехова рабочие ремонтируют дорогу. Ранее компания не обратила внимания на предупреждение сотрудников транспортного департамента о том, что при ремонте таких больших отрезков дороги нужно обеспечить альтернативный маршрут. Теперь, начиная от Чехова до Текучева, машины движутся там со скоростью 5 километров в час. Самая большая «текучка» образовалась на улице Малюгина, на которой машины стоят уже несколько часов. Примечательно, что машин настолько много, что из пробки невозможно выехать, поэтому водителям приходится лишь стоять и ждать, пока ситуация на дорогах наладится.