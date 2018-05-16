Стала известна стоимость проезда на Hyperloop

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Цена проезда на вакуумной капсуле будет меньше билета на самолет. Высокоскоростная капсула будет запущена в 2025 году.

В 2012 году Илоном Маском был предложен проект Hyperloop, который сократит время передвижения между городами Пуна и Мумбаи. Суть высокоскоростного транспорта в том, что люди будут передвигаться из одного пункта в другой, находясь в капсуле, которая будет двигаться по специальным вакуумным туннелям.

Компания Virgin Hyperloop One объявила стоимость, которую будет составлять проезд на капсуле. Что примечательно, билет может стоить дешевле перелета на самолете, однако, дороже проезда на обычном поезде в первом классе. Приблизительная стоимость проезда на высокоскоростной капсуле – 150 долларов.

Известно, что в 2017 году разработчики сумели ускорить Hyperloop до 378 км/час, но на этом инженеры не собираются останавливаться и планируют увеличить скорость передвижения до 1,2 тысячи км/час. С помощью такого вида транспорта время на переезд из города Пуна в Мумбаи сократится от 3,5 часов до 25 минут.

В апреле было также объявлено, что тестирование самого туннеля, по которому будет передвигаться капсула, состоится в ближайшей перспективе. Ожидаемая скорость – 500 км/час, Илон Маск надеется побить установленный ранее рекорд.