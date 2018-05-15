Строители Крымского моста сравнили себя с первопроходцами магистрали на Байкале

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Строители моста через Керченский пролив сравнивают себя с первопроходцами Байкало-Амурской магистрали. Рабочие очень горды тем, что принимали участие в строительстве такого масштаба.

К примеру, один из строителей из Саратова Андрей Юсупов поделился впечатлениями и рассказал, что будет рассказывать всем близким и друзьям, что он принимал участие в создании исторического моста на протяжении трех лет. Мужчина даже сфотографировался на фоне новой конструкции. Он рассказал, что многие из их коллектива сравнивают себя с людьми, впервые прошедшими Байкало-Амурскую магистраль.

Ранее президент РФ Владимир Путин проехался на КАМАЗе в начале колонны, состоящей из тридцати грузовиков, открыв движение по новому мосту через Керченский пролив.