Google не обозначила на своих картах Крымский мост

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Санкции американской компании давно лишили жителей Крыма доступа к сервисам Google. А теперь корпорация проигнорировала открытие Крымского моста, удалив со снимков своих карт изображение переправы.

До сих пор место между Керчью и Таманским полуостровом на Google.Картах пустует. Несмотря на то, что строительство Крымского моста ведется с 2016 года, компания Google отказывается обозначать возведение переправы через Керченский пролив на картах своего сервиса. Такие действия могут иметь отношение к санкциям, которые Google ввела против Крыма в начале 2015 года. До сих пор американская корпорация отказывается признавать полуостров российской территорией. А в Google.Картах Крым и вовсе обозначается как часть Украины.

У жителей Крыма уже несколько лет нет доступа к обновлениям Android, которые производятся через американский сервис Google Play. В компании Google решили также не афишировать для своих пользователей открытие Крымского моста, которое больше века ждали жители полуострова. С самого начала строительства на Google.Картах не было обозначения Крымского моста, даже в момент, когда он находился на завершающей стадии подготовки к торжественному открытию.

Ориентировок на наличие моста между Керчью и Таманским полуостровом на американских картах нет. Возведение Крымского моста доказало, что Россия с использованием собственных технологий и без сторонней помощи построила самый большой мост на своей территории. Мост над Керченским проливом строился под гнетом санкций. Данный проект позволит упростить авто и ж/д сообщения между Крымом и Краснодарским краем, откуда планируется поставка продуктов, что существенно снизит их стоимость для жителей полуострова.