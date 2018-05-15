Проект развязки на Остужева в Воронеже рассмотрят на публичных слушаниях

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Обсудят проекты планировки местности и межевания для создания нового дорожного комплекса 15 июня в Доме архитектора.

Исходя из постановления администрации Воронежа, новая развязка будет выполнена в виде магистральной улицы общегородского значения 1-го класса с непрерывным регулируемым транспортным движением. По факту, транспортные потоки будут разделены на несколько уровней - по периметру проектируемой территории проходит улица Остужева, где сделают 2 проезжие части, разделенные полосой. Ленинский проспект запланировано пересечь по двум параллельным эстакадам. Также эти две улицы соединят правоповоротными съездами. В добавок, улица Остужева пройдет на двух железнодорожных полотнах по двум разным эстакадам, перед которыми также обустроят съезды, а на перекрестке с Минской улицей построят дорожную развязку в форме листа клевера. Для удобства граждан около остановки общественного транспорта «ДК «Электроника» сделают надземный пешеходный переход.

В Воронеже власти заявили о проекте новой развязки на Остужева еще 5 лет назад. За это время проект подорожал на 4,3 млн рублей. Если с финансированием проекта не возникнет сложностей, то его завершат за 2 года. Проект будущей дорожной развязки на пересечении улицы Остужева с Ленинским проспектом рассмотрят на публичных слушаниях, где учтут мнение каждого участника. Очередность создания нового комплекса будет определена при дальнейшем проектировании.