Из-за визита Путина морское движение в Керченском проливе парализовано

Сегодня, 15:04

Десятки судов встали на якорь, дожидаясь окончания мероприятий с участием первых лиц страны.

В связи с визитом президента России Владимира Путина на Тамань для участия в торжественной церемонии открытия автодорожной части Крымского моста морское движение в Керченском проливе было полностью парализовано. Пограничники не пропустили в данный район даже маломерные суда. В настоящее время в проливе скопились десятки судов, которые вынуждены ожидать завершения мероприятия.

К месту проведения церемонии Путин отправится со своей летней резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Ожидается, что сперва глава государства проедется по мосту, а затем выступит перед рабочими и специалистами, принимавшими участие в строительстве Крымского моста. Помимо прочего, президент намерен посетить центр управления мостом.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал Владимира Путина главным инициатором строительства Крымского моста.