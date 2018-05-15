Путин проехался по Крымскому мосту за рулем оранжевого "КАМАЗа"

Сегодня, 14:40

Владимир Путин начал произносить торжественную речь на открытии Крымского моста.

Президент России рассказал присуттвующим журналистам про приемущества переправы через Керченский пролив. Из центра управления производством Путин направился к нулевому километру моста. Там собрались строители, чтобы поприветствовать президента Российской Федерации. Путин прибыл на Крымский мост и встретился с рабочими, которые с первого дня строили переправу. Президент России сказал им "Поехали" и сел за руль оранжевого "КАМАЗа". В этот момент на одном из экранов на мосту высветилась надпись "В добрый путь".