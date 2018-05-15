В Керчи жители наблюдают за Крымским мостом через бинокли

Сегодня, 14:19

Большая часть населения города собралась на набережной, прихватив с собой различные оптические приборы, в том числе подзорные трубы. Они хотят лично наблюдать момент, когда на открытие моста прибудет Владимир Путин.

На дорогах, соединяющих населённые пункты с Крымским мостом, появились пробки, длиной в 5 километров. Это связано с тем, что сотрудниками ФСО тщательно досматриваются все автомобили, в связи с приездом президента.

Местные жители сообщают, что они связывают с Крымским мостом большие надежды, в особенности после того, как через него пойдёт железнодорожное сообщение. По их мнению, в Керчи после этого жизнь оживёт и ситуация намного улучшится.

Ряд пользователей Сети из Керчи отметили введение ограничений на переходы в горах, где выставлены полицейские наряды. Поэтому те, кто хотели воспользоваться ими, чтобы ближе посмотреть на Путина и церемонию открытия движения Крымским мостом, несколько огорчились, но отнеслись к мерам предосторожности с пониманием.

Многие жители Керчи высказывают надежду, что с вводом моста в эксплуатацию, понизятся цены, которые, по их мнению, являются в городе очень высокими.

Другие высказывают радость, что теперь смогут навещать родственников «на том берегу» без парома, движению которого часто препятствует погода.