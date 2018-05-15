Крымский мост имеет огромное психологическое значение

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Строительство Крымского моста подходит к завершающей стадии. Эксперты уверены в том, что для жителей полуострова данная транспортная артерия имеет огромное психологическое значение.

На Крымском мосту проводятся завершающие мероприятия, после которых состоится его открытие. Сообщается, что открытие автомобильной части моста состоится уже 15 мая, присутствовать на нем будет Владимир Путин. Осуществление Россией такого грандиозного проекта обговаривается во всем мире, ведь многие эксперты скептически относились к такой задумке.

Теперь же, после успешного его осуществления, которое длилось на протяжении 27 месяцев, многие специалисты уверены, что крымский мост станет очень важным психологическим фактором для жителей полуострова. Психологи уверены, что он поспособствует еще большему сближению Крыма с материковой Россией не только в экономическом, но и психологическом плане.

Осуществление такого проекта является подтверждением слов Путина, который заявил, что проблема транспортного сообщения с полуостровом будет решена раз и навсегда.

В свободном режиме автомобильный транспорт и рейсовые автобусы будут двигаться уже с завтрашнего дня – 16 мая.