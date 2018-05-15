Для проезда без пробок к Крымскому мосту на полуострове организуют объездные пути

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16 мая первые автомобили смогут попасть на Крымский мост, а в разгар курортного сезона «стройка века» может стать причиной множественных пробок на полуострове.

Дабы без пробок добраться к Черному морю или на вершину Ай-Петри, Министерство курортов, муниципальные образования Ленинского, Белогорского и Кировского районов, а также Госкомдорхоз организуют объездные пути к Крымскому мосту. Для быстрого проезда через загруженные автомобилями участки разработаны специальные схемы и оборудованы места стоянки. К примеру, не попасть в пробку в Феодосии, можно воспользовавшись маршрутом «Батальное-Каменское-Владиславовка-Первомайское».

Автомобилистам, направляющимся в западную часть Крыма, Джанкойская автотрасса позволит быстро проехать Евпаторию, Раздольное, Саки и Черноморское. Объездные дороги на полуострове откроются 1 июня.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал приезд на открытие Крымского моста Владимира Путина, назвав президента РФ главным инициатором строительства переправы через Керченский пролив.