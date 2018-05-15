Глава гордумы Ростова регулярно ездит на маршрутках

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев на примере коллеги Зинаиды Неярохиной призвал региональных чиновников пересесть в общественный транспорт, дабы понять потребность и запросы его несменных пассажиров.

Ранее в Ростове состоялось совещание по развитию транспортного обеспечения города. Вникнуть в актуальную тему областным чиновникам помог жизненный опыт Зинаиды Неярохиной. Глава гордумы регулярно ездит к маме на маршрутках, зная все потребности и запросы несменных пассажиров общественного транспорта. На примере чиновницы глава Ростовской области нашел эффективный способ улучшения транспортного обеспечения. Проделав комплексную работу, заключающуюся во времени доставки пассажиров, умении водителей общаться с людьми и состоянии техники, народные избранники смогут обеспечить землякам максимально комфортные поездки в общественном транспорте, подытожил Василий Голубев.

Зинаида Неярохина регулярно ездит на маршрутках, а вот глава региона и руководитель администрации Ростова Виталий Кушнарев давно не были замечены в маршрутках и троллейбусах.

К слову, по итогам 2017 года глава гордумы заработала более 3,5 млн рублей. Личного авто у Неярохиной нет. Из собственности имеется только квартира.