В Воронеже около СОК «Энергия» закрыли движение

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Городская администрация Воронежа сообщила, что в районе СОК «Энергия» перекрыто движение транспорта. Такая необходимость возникла из-за проведения ремонтных работ.

Сегодня, 15 мая, в районе СОК «Энергия» в Воронеже перекрыто движение автомобильного транспорта, автомобилистам придется терпеть такие неудобства до 22:00. Такую информацию распространила пресс-служба городской администрации. Известно, что движение машин закрыто от улицы Ворошилова до Депутатской.

Сообщается, что такая необходимость возникла из-за демонтажа крана, а также проведения работ по бетонированию фундамента СОК «Энергия». Рабочие предполагают, что все запланированные мероприятия удастся выполнить в указанный срок.

Кроме этого сообщается, что на этом же участке дороги будет ограничено движение транспортных средств еще и 4-5 июня с 08:00 до 22:00. В это время будут продолжаться работы по укреплению стен и фундамента СОК «Энергия».

Городские власти просят с пониманием отнестись к таким неудобствам и ознакомиться на сайте городской администрации со схемой объезда данного участка.