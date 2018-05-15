В Воронеже предупреждают о новых камерах фиксации ПДД

Сегодня, 11:32

Об этом сообщил в социальной сети житель города. По его словам необычные установки появились у дома №18 по улице Грамши – на пересечении с улицей Средней.

В Воронеже предупреждают автомобилистов о новых камерах фиксации ПДД. Жители города осматривают нанотехнологии на каждом углу, а особо бдительные уже заметили, что в предупреждении о новых камерах фиксации ПДД не упомянули 18 дом по улице Грамши – на пересечении с улицей Средней. Именно там нашли необычную установку.

Причины появления новых камер фиксации ПДД не пояснили, аварийность на участке не превышает показателей. Поэтому жильцы окрестностей задаются этим вопросом.