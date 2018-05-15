В Москве изменят движение у стадионов «Спартак» и «Лужники» к ЧМ-2018

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Об этом сообщили представители ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД). По их данным, новая схема работы проездов будет оглашена до 1 июня на официальных сайтах профильного ведомства.

В Москве к ЧМ-2018 изменят движение у стадионов «Спартак» и «Лужники». Сообщается, что причиной станет корректировка автопутей для машин, поскольку нужно правильно и рационально организовать площадки для болельщиков, чтобы гости не ощущали дискомфорта и наслаждались играми ЧМ-2018. В Москве односторонними частично станут Хользунов переулок, Малая Пироговская улица, улица Усачева, улица Лужники.

Автолюбителям нужно подготовиться к тому, что двусторонними будут участки 2-й и 3-й Фрунзенской улицы, дублера Фрунзенской набережной, 2-го переулка Тружеников, Трубецкой улицы, а также переулки Льва Выготского, Малый Саввинский и Усачевский. Власти изменят движение на период с 1 по 15 июня. Посетителей стадионов «Спартак» и «Лужники» просят ознакомиться заблаговременно со всеми нововведениями.