Воронеж скован 9-бальными пробками

Сегодня, 10:33

Такая ситуация возникла из-за сильных осадков, которые привели к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям.

Жители Воронежа в социальных сетях делятся проблемах, которые сегодня 15 мая возникли на дорогах города. Известно, что большая часть городских магистралей скована 9-балльными пробками, а самые большие неудобства переживают жители Северного микрорайона, которые уже больше часа не могут добраться до работы и учебы.

Стоя в пробках воронежцы делятся в сети информацией о том, что наибольшие проблемы возникли на улицах Антонова-Овсиенко и 9 Января, где транспортные средства передвигаются со скоростью около пяти километров в час. Протяженность заторов составляет по нескольку километров.

Такая ситуация сложилась из-за того, что над Воронежем прошли сильные осадки, которые привели к многочисленным авариям. Именно они и тормозят движение транспорта, ведь в некоторых ДТП столкнулись более двух автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов стараются быстро оформлять все необходимые в таких случаях документы и разблокировать дороги города.