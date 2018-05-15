В Ростове построят «Летящий мост»

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На левом берегу Ростова-на-Дону может появиться «Летящий мост». Его построят по аналогии с московским, который расположен в парке «Зарядье».

Власти Ростова-на-Дону рассматривают возможность строительства «Летящего моста», предполагается, что он может соединить новый парк Левобережный, который был открыт в начале мая, и стадион «Ростов-Арена». Вдохновителем данного проекта выступает губернатор региона Василий Голубев, а свое мнение он высказал во время проведения совещания по транспортному обеспечению. Известно, строительство моста позволит не перекрывать движение в данном месте во время проведения массовых гуляний или спортивных мероприятий.

Голубев предполагает, что в качестве основы ростовского моста можно взять идею подобного моста, который расположен в московском парке «Зарядье». Также глава региона предложил городским властям привлечь к осуществлению данного проекта молодых и криативных архитекторов, которые могут создать уникальный мост.

Кроме этого Василий Голубев заявил, что новый парк Левоберехный должен стать доступным для населения, а для этого необходимо создать удобную транспортную развязку. Губернатор предложил вновь вернуться к рассмотрению проекта воздушного метро, которое будет доставлять людей к месту отдыха.