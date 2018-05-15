«В ожидании чуда»: Дорогу к Крымскому мосту заполнила очередь

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Журналисты, строители, чиновники, общественные активисты и рядовые автомобилисты выстроились в колонну в преддверии знаменательного для региона события.

Дорогу, ведущую к Крымскому мосту со стороны Тамани, сегодня утром заполнила очередь из автомобилей, водители которых ожидают открытия переправы через Керченский пролив. По словам очевидцев, дорожный затор образовался на участке длиною в пять километров. Весь транспорт, стоящий в пробке, тщательным образом досматривают правоохранители со служебными собаками. Крымский мост, как известно, будут открывать в присутствии президента России Владимира Путина, в связи с чем, силовики приняли беспрецедентные меры безопасности. На подходах к переправе можно увидеть журналистов, строителей, чиновников, общественников. Также много здесь и рядовых жителей региона, которые хотят воочию увидеть завершение «стройки века».

Ранее в Twitter появилось руководство по движению на Крымском мосту с 16 мая. В инструкции приведены основные правила пересечения переправы автомобилистами.