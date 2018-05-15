Открытие Крымского моста произойдёт на полгода раньше срока

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Первоначально переправа должна была быть введена в эксплуатацию в декабре 2018 года. Ее официальное открытие состоится сегодня, 15 мая. Проезд по Крымскому мосту будет бесплатным.

Автомобильная часть Крымского моста начнёт свою работу на полгода раньше срока. Открытие состоится уже сегодня, 15 мая, а первые автомобили начнут курсировать здесь уже с завтрашнего утра. Скорость движения автотранспорта на переправе ограничат показателем в 90 км/ч. Контроль за соблюдением ПДД будут осуществлять автоматические системы фиксации с помощью установленных на Крымском мосту фотокамер. Как пояснили чиновники, полноценное движение транспорта здесь запустят завтра в 5:30 утра по московскому времени. Как известно, переправу планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года, однако подрядчик выполнил работы раньше срока, в связи с чем, открытие состоится уже сегодня. На торжественной церемонии ожидается появление первых лиц государства, включая президента России Владимира Путина.

Ранее в социальных сетях предложили вспомнить прогнозы скептиков относительно строительства Крымского моста. Почти все как один эксперты предрекали проекту провал.