Опубликовано руководство по движению на Крымском мосту с 16 мая

Сегодня, 07:45

Автомобилисты, которые в числе первых окажутся на переправе через Керченский пролив, должны соблюдать ряд правил. Водителям запрещено двигаться быстрее 90 км/ч и останавливаться.

В соцсети Twitter разместили руководство по движению на Крымском мосту. Водителям, которые в числе первых смогут пересечь Керченский пролив по переправе, предложили совершить поездку без нарушений. На Крымском мосту запрещено превышать скорость, ограничение находится на уровне 90 км/ч, также не разрешается останавливаться во время движения.

Водители в ходе поездки должны соблюдать дистанцию и следить за выполнением этого правила, чтобы не спровоцировать ДТП на Крымском мосту во время первой поездки, а также последующих. На переправе через Керченский пролив установят электронные информационные табло по всему периметру.

Руководство по переправе советует следить за информацией на знаках и соблюдать правила ПДД. В случае, если водитель нарушит, его зафиксирует камера фотофиксации и направит уведомление про штраф.

Напомним, что автодорожная часть Крымского моста официально открывается 15 мая. А уже 16 мая первые автомобили смогут проехать по переправе через Керченский пролив. Сегодня в 10 утра откроется торжественное мероприятие запуска Крымского моста, который на всегда соединит Крым с Россией.