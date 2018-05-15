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В Керчи откроют Крымский мост с концертом и мотопробегом

Сегодня, 08:07

Историческое событие пройдет 15 мая. Колонна мотоциклистов порадует гостей, а концертную программу подготовят участники шоу «Голос» и приглашённые звезды.

Сегодня в Керчи пройдет эпохальное событие. Власти с президентом РФ откроют Крымский мост. На празднике анонсировали проведение концертной программы с участием звезд эстрады. Гостей мероприятия ожидает много сюрпризов.

Вчера кот Мостик лично проверил мост, соединяющий Крымский полуостров с Россией. Перед открытием пушистый талисман якобы сам пробежал около 19 км новой автотрассы, как написано в его посте в Instagram.

С концертом, мотопробегом и властями, крымчане откроют мост в Керчи. Комментарии по поводу ожидания события уже появились в социальных сетях.

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