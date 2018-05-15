В Москве светофоры передадут в частные руки

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Согласно информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), предполагается заключение крупнейшего за последние годы контракта. Подрядчику, который возьмётся обслуживать и модернизировать городскую интеллектуальную транспортную систему ИТС, выделят 17 млрд рублей.

Эксперты полагают, в Москве таким образом удастся добиться, чтобы все установленные там светофоры начали совместную работу. Предполагается, что условия конкурса и сроки его начала будут объявлены уже в этом месяце.

ИТС в Москве начали строить в 2012 году. С тех пор затраты на её создание составили около 18 млрд рублей. В составе системы не только светофоры, количество который превышает 40 тысяч единиц.

Помимо того, в ней 2,7 тыс. камер для телеобзора, 3,7 тыс, датчиков, контролирующих движение транспорта, 48 метеостанций. Это не считая дорожных информационных табло, систем связи и серверного оборудования.

До настоящего времени ИТС в Москве обслуживалась силами ЦОДД. Сейчас это хотят передать в частные руки. Стоимость 5-летнего контракта – 17,5 млрд рублей.

Для участия в конкурсе пригласят только самых крупных системных интеграторов, которые будут привлекать другие частные фирмы на субподряд. Дело в том, отмечают эксперты, что на рынке сейчас нет ни одной компании, располагающей полным штатом специалистов для обслуживания всех составляющих ИТС.