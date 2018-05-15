Восточный вестибюль станции «Улица Скобелевская» закрыли

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Причиной стало проведение капитального ремонта, о котором ранее сообщали власти. Пресс-служба московского метрополитена ограничит доступ к территории, где будут заменять эскалаторы.

Восточный вестибюль столичной подземки на станции «Улица Скобелевская» закрыли. Об этом рассказали уполномоченные представители метрополитена. В Москве планируют провести капитальный ремонт эскалаторов в восточном вестибюле. С сегодняшнего дня пассажирам станции «Улица Скобелевская» стоит подкорректировать свой маршрут в метро, чтобы избежать неожиданных простоев в пути. О том, что участок метрополитена закрыли, сообщалось заранее.

К слову, власти назвали даты запуска строящихся трех участков Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Годом запуска предварительно станет 2022-й. Информацию сообщил Марат Хуснуллин.