Кот Мостик проверил Крымский мост перед открытием 15 мая

Исторический момент запечатлели фотографы, поскольку талисман моста своими лапками лично проверил дорожное покрытие. Завтра состоится торжественное открытие со строителями и президентом. С 16 мая Крымский мост станет доступным для желающих.

Кот Мостик лично проверил мост, соединяющий Крымский полуостров с Россией. Перед открытием пушистый талисман якобы сам пробежал около 19 км новой автотрассы, как написано в его посте в Instagram. Сообщается, что проверил кот Крымский мост не зря, поскольку завтра его торжественно откроют со строителями и президентом. Для всех желающих испытать прочность строения российских специалистов мост будет доступен с 16 мая.

«Мостик, я ждал этого момента всю жизнь. Я приеду к тебе в гости с семьей в ближайшие дни. Как бы с тобой увидеться и пожать твою лапку? Построили. Красавцы!» - сообщает комментатор в Instagram, оценив публикацию в аккаунте Мостика.

«Ждём! В Тамани уже разметочку нарисовали, порядочки наводят, все готовятся увидеть открытие! Два мероприятия в один день( ещё фестиваль в Атамани будет)! Все уже считают часы до открытия! На каждом переулке разговор об открытии!» - пишет женщина.