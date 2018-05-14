Газон возле Крымского поста сеют с помощью шлангов

Сегодня, 18:31

Мост через Керченский пролив готовят к открытию, на данный момент сотрудники сеют траву с помощью специальных шлангов. Со стороны это выглядит так, как будто землю поливают зеленой водой.

Такой метод посева семян позволяет в краткие сроки закончить весь газон на автоподходах к мосту. Вместе с семенами шланг выбрасывает удобрение с водой, с помощью которых растение будет расти. При хороших погодных условиях первые ростки появятся уже через несколько дней.

Наблюдать за созданием газона очень необычно. Со стороны может показаться, что землю красят в зеленый цвет.

Сообщается, что Крымский мост откроется уже буквально через день-два.