На Крымском мосту установили дорожные знаки

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Мост через Керченский пролив уже оборудован необходимыми дорожными знаками. Это финальный этап перед открытием моста.

Сам мост длиной в 19 километров. В информационном центре рассказали, что защитная пленка на знаках сделана из специального покрытия, которое отражает свет фар ночью. Также знаки будет отлично видно и в светлое время суток. Все было установлено согласно разметке ГИБДД. По всей длине моста всего установлено 60 стандартных обозначений, которые укажут на километры и направление движения транспорта. В самом начале моста водители смогут увидеть таблички с названием конструкции, которое выбрали с помощью голосования в Интернете.

Подчеркивается, что новый мост - самый длинный в России, протяженностью в 19 километров. На его строительство потратили свыше шести миллиардов рублей. Мост способен пропускать до 40 тысяч машин за сутки. Изначально официальное открытие было запланировано на декабрь, однако вскоре строители заявили о том, что они опередили график, и новый мост откроется уже в текущем месяце.