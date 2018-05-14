В Киеве людей пытались озадачить судьбой, которая ожидает Крымский мост

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В Сети уже появился ролик опроса, который был предпринят в режиме «живого общения» с использованием видеокамеры. Обнародованные кадры показали достаточно неожиданные результаты.

В Киеве многие жители просто отказались общаться с журналистами на эту тему. Обнародованная съёмка показывает, что многие из тех, кого пытались опросить с помощью видеосъёмки, видимо просто боятся или не хотят участвовать в этом мероприятии.

Одна из женщин, которую спросили, каким она видит будущее, ожидающее Крымский мост, в ответ спросила, где ближайшее отделение «Быстрых денег». Следующими были двое мужчин, один из которых был очень крепкой внешности и с побритой головой.

Когда им задали вопрос про Крымский мост, они отказались отвечать на камеру и закрыли лица. Журналист предпочёл не продолжать съёмку. Перед этим мужчина в морской фуражке просто обошёл съёмочную группу стороной, когда ему предложили высказать своё мнение.

Однако были и другие. Видимо, они были участниками письменного опроса, который прошёл немного ранее. Согласно его данным, больше 30% хотят Крымский мост уничтожить, а 42% - получать с России плату за его использование.

Судя по количеству «отказников» в репортаже, который сделал опальный журналист Александр Мединский, цифры 30 и 42% являются весьма и весьма относительными. В Киеве большинство, видимо, смотрит на ситуацию реально, но обсуждать это не собирается.