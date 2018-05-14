В Красноярске введен запрет на парковку возле БСМП

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Теперь парковка разрешена только для сотрудников и представителей экстренных служб.

В Красноярске запретили парковаться возле БСМП.В преддверии Универсиады проходит реконструкция БСМП, в которую входит и организация безопасности, сообщают в больнице скорой помощи.

Тем не менее, в любом правиле есть исключение: въезд разрешен только тем автомобилям, которые намерены доставить или забрать пациента, не способного передвигаться самостоятельно. По таком же принципу работают парковки Краевой больницы и больницы №3. Ранее городские власти Красноярска сообщили, что рядом с больницей будет построена общественная парковка, но когда именно - неизвестно.

"Очередное доказательство того, что от этой универсиады жителям города только хуже; все через корму. Сначала надо сделать парковку для пациентов и родственников, а далее уже существующую или закрывать, или реконструировать", - пишут пользователи в интернете.