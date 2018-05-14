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Они одели собаку с странное одеяние и по очереди с ней фотографировались на фоне строительной техники. Пользователи сети осудили такое поведение, так как опасаются, что украинские шпионы смогут получить дополнительную информацию о процессе строительства Крымского моста. Несмотря на это, строители Крымского моста бросили работу и начали фотографироваться с "очкастой" собачкой

Строители Крымского моста бросили работу и решили расслабиться с помощью фотосессии. Суровые мужчины в рабочей одежде и касках начали по очереди делать фото с собакой, на которую надели очки для строительных работ и синий комбинезон, напоминающий робу. По всей видимости, так рабочие отвлекались от работы, но это озадачило пользователей сети.

Юзеры осудили строителей Крымского моста за то, что они открыто демонстрируют технику, с помощью которой возводят мостовое покрытие. Некоторые пользователи вспомнили информацию о том, что мост не открывшись уже начал разрушаться, однако эта информация была опровергнута. Юзеры считают, что в итоге это может оказаться правдой, так как вместо работы строители Крымского моста предпочитают устраивать фотосессии.

Собакой, которая побывала в гостях у строителей моста через Керченский пролив, оказалась питомицей Instagram-блогера, который завел для любимицы собственную страницу. Мужчина также является одним из строителей Крымского моста. Как оказалось, на работу мужчина часто приводит свою собаку. Животное ощущает себя на Крымском мосту как дома.