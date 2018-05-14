В Керчи рассекретили дату открытия Крымского моста

Сегодня, 15:08

На торжественной церемонии ожидается присутствие президента России Владимира Путина.

В Керчи сообщили дату открытия Крымского моста, в связи с которым в городе идут активные приготовления. Рабочие, которые участвуют в монтаже сцены и экрана на главной керченской площади, рассекретили соответствующую информацию, заявив, что праздничные мероприятия должны начаться в 10 часов утра 15 мая. В то же время, местные жители утверждают, что непосредственно открытие моста должно состояться в тот же день в полдень.

В мэрии Керчи также сообщили, что с места событий будет вестись прямая трансляция. По неофициальной информации, в торжественной церемонии примут участие первые лица государства. Ожидается, что открывать Крымский мост будет лично президент России Владимир Путин.

Ранее мы писали, что в Керчи открыли движение транспорта по путепроводу к Крымскому мосту. Автомобильный транспорт начал свободно курсировать к месту проведения «стройки века». Между тем, известно, что автомобильная часть переправы уже готова к вводу в эксплуатацию.