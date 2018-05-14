«Крымский мост» дал советы туристам

Сегодня, 14:32

Инфографика к открытию перехода между РФ и Крымом была размещена на официальном Instagram-аккаунте ведомства. В первую очередь инфоцентр советует «посидеть на дорожку» на скамейке, которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу.

Второй совет туристам от «Крымского моста» призывает людей делать селфи возле памятника поэту Лермонтову, который когда-то написал о том, что Тамань он считает «самым скверным городишкой».

Третья шутливая рекомендация призывает купить креветок для кота Мостика. Последнего нужно кормить, если повезёт встретиться. Затем необходимо скачать песню «Я забиваю сваю» и включить её на заезде на мост.

Всего таких советов 10 и все они написаны в шутливой форме. Однако людей всё же предупреждают, что дороги всё ещё строят, а вот желающих посетить Крым может быть действительно много, поэтому стоит быть аккуратней.