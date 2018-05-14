Тестовый проезд авто по Крымскому мосту снят на видео

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В сети появилось видео, на котором запечатлен тестовый проезд машин по Крымскому мосту. Мероприятие состоялось вчера, 13 мая.

Официального открытия Крымского моста ожидают многие автолюбители, которые планируют таким образом сократить время проезда на полуостров. Вчера, 13 мая, появилась информация о том, что очевидцы сняли видео, на котором видно, как проводился тестовый проезд автомобилей по новому мосту.

Известно, что по мосту прошла первая колонна грузовиков, а ранее по нему ездили только транспортные средства, которые доставляли строительные материалы. Также 13 мая в Керчи было открыто рабочее движение автомобильного транспорта на подъездных путях к Крымскому мосту в районе шоссе Героев Сталинграда.

Ранее сообщалось, что полностью автомобильное движение через Крымский мост будет открыто уже во второй половине мая, что даст возможность туристам беспрепятственно пересекать пролив. Точная дата официального открытия путепровода пока неизвестна, хотя присутствие на нем Владимира Путина уже подтверждено.

Напомним, многие критики уверяли, что такое грандиозное строительство просто невозможно и соединить полуостров с материковой частью России не получится. На помощь строителям пришли новейшие технологии и современные материалы, которые помогли осуществить задуманное человеком.