В Москве на шоссе Энтузиастов начали благоустраивать въездную группу

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К аналогичным работам приступили и на Мичуринском проспекте. Основная цель мероприятий по благоустройству – создать хорошее первого впечатления о Москве у тех, кто въезжают в столицу с востока или юго-запада.

Сообщение об этом сделал 14 мая Пётр Бирюков, работающий заместителем мэра по вопросам, относящимся к жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

По его информации, в Москве на Энтузиастов и на Мичурина будет произведена замена асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах. Воздушные провода будут убраны под землю. Помимо того, произойдёт высадка газонов.

После того, как въездную группу благоустроят, она станет более безопасной, комфортной и привлекательной, как для водителей, так и для пешеходов.

Полностью перекрывать движение на Энтузиастов и Мичуринском не предполагается. В то же время оно может стать на отдельных участках ограниченным.

Когда эти шоссе закончат благоустраивать, схему движения менять не будут. Работы предполагается завершить летом.