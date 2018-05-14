В Ростове ограничат движение из-за нанесения разметки платных парковок

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Для удобства горожан соответствующие работы будут осуществляться в ночной период времени с 22:00 до 6:00. Мероприятия продлятся с 28 мая по 1 октября.

В Ростове-на-Дону движение автомобильного транспорта на некоторых улицах ограничат из-за нанесения разметки платных парковок. Соответствующую информацию сообщили накануне в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения. Под ограничения попадут несколько десятков улиц, переулков и проспектов, что не привело в восторг автомобилистов. В мэрии заранее попросили прошения за причинённые неудобства. Для того, чтобы сделать проезд по указанным участкам в Ростове максимально комфортным, движение ограничат в ночное время с 22:00 вечера до 6:00 утра. Нанесение разметки платных парковок будет осуществляться с 28 мая до 1 октября.

Ранее мы писали, что сегодняшнего дня, 14 мая, в Рязани начнут работать платные парковки. Данные площадки были обустроены на 12 участках. Они, по мнению чиновников, должны существенно облегчить жизнь, как автомобилистам, так и пешеходам.