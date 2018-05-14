На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустили поезд «Москва»

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К настоящему времени в столичной подземке уже курсируют 45 таких составов. Уже скоро на этой ветке появится минимум ещё одна подобная модель.

На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена запустили поезд нового поколения «Москва». Соответствующая информация появилась на сайте столичного мэра. Ожидается, что здесь также до конца месяца появится второй такой состав. До последнего времени поезда «Москва» можно было увидеть исключительно на Таганско-Краснопресненской линии. Первый подобный состав запустили 14 апреля 2017 года. В данный момент в столичной подземке, включая новый транспорт на Калужско-Рижской линии, курсируют 45 поездов «Москва».

Ранее мы писали, что власти столицы рассказали, когда будут запущены три участка Большой кольцевой линии метро. Ожидается, что это произойдёт в 2022 году. В мэрии подчеркнули, что дата ориентировочная и может быть скорректирована.